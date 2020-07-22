Galatasaray yeni 'Onyekuru'yu buldu!
Yeni sezon için transfer çalışmalarına son sürat devam eden Galatasaray, Henry Onyekuru'dan oluşan boşluğu yine Nijeryalı bir isim ile doldurmaya hazırlanıyor.
Yeni sezon için transfer çalışmalarına son sürat devam eden Galatasaray, Henry Onyekuru'dan oluşan boşluğu yine Nijeryalı bir isim ile doldurmaya hazırlanıyor.
Sarı-kırmızılı yöneticiler, Heerenveen'de gösterdiği 10 gol, 6 asistlik performans ile öne çıkan 22 yaşındaki Chidera Ejuke'yi gündemine aldı. Kulübü ve oyuncunun menajeri ile görüşmelerin şimdiden başladığı ifade edildi.
Bu sezon Hollanda ekibiyle 29 maça çıkan 22 yaşındaki futbolcu, 10 gol 6 asistlik performansıyla birçok takımın dikkatini üzerine çekti. Bu durum Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve scout ekibinin de gözünden kaçmadı.
ÇİN'E GİTMEK İSTEMEDİ
Oyuncunun hızı ve tekniğini çok beğenen tecrübeli çalıştırıcının, şartlara uygun olması halinde Ejuke'nin transfer edilmesini istedi. Bu üzerine harekete geçen yöneticilerin, Nijeryalı genç futbolcu için henüz resmi bir teklifte bulunmadığı ancak Heerenveen ve oyuncunun menajeriyle temasların başladığı ifade edildi. Fransız ve Rus kulüpleri tarafından da takip edilen Ejuke için Heerenveen, ara transfer döneminde Çin'den gelen teklifi geri çevirmişti. Hollanda ekibinin 1.76 boyundaki futbolcu için en cazip teklifi kabul edeceği bildirildi.