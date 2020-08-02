Galatasaray'da yeni sezonun golcüsü belli oldu
Galatasaray'da yeni sezon öncesi teknik heyet Mbaye Diagne ile ilgili kararını verdi.
Teknik Direktör Fatih Terim'in geçen sezon istemediği ve Club Brugge'a kiralık olarak gönderdiği Diagne bu sezon kadroda tutulacak.
Güçlü fiziği ve az sakatlanması nedeniyle yoğun fikstür için en ideal ismin Senegalli forvet olduğu dile getirildi.
Falcao'nun ilerleyen yaşı ve sakatlık riskinin bulunması nedeniyle ikinci forvetinin sağlam ve güçlü bir isim olmasını arzu eden Terim, geride bıraktığımız sezon kiralanan Andone'den sakatlıkları nedeniyle istenen katkıyı alamamıştı.