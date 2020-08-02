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  3. 02 Ağustos 2020 23:30

Galatasaray'da yeni sezonun golcüsü belli oldu

Galatasaray'da yeni sezon öncesi teknik heyet Mbaye Diagne ile ilgili kararını verdi.

Galatasaray'da yeni sezonun golcüsü belli oldu

Teknik Direktör Fatih Terim'in geçen sezon istemediği ve Club Brugge'a kiralık olarak gönderdiği Diagne bu sezon kadroda tutulacak.

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Galatasaray'da yeni sezonun golcüsü belli oldu

Güçlü fiziği ve az sakatlanması nedeniyle yoğun fikstür için en ideal ismin Senegalli forvet olduğu dile getirildi.

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Galatasaray'da yeni sezonun golcüsü belli oldu

Falcao'nun ilerleyen yaşı ve sakatlık riskinin bulunması nedeniyle ikinci forvetinin sağlam ve güçlü bir isim olmasını arzu eden Terim, geride bıraktığımız sezon kiralanan Andone'den sakatlıkları nedeniyle istenen katkıyı alamamıştı.

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Galatasaray'da yeni sezonun golcüsü belli oldu

Yoğun fikstür göz önünde bulundurulduğunda Diagne'nin önemli katkıları olacağını düşünen tecrübeli teknik adam, bu nedenle Senegalli forveti bu sene hiçbir yere bırakmayacak.

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