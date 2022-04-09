Galatasaray'da yeni teknik direktör belli oldu
Nisan ayında seçime gidecek olan Galatasaray'da vaşkan adaylıklarını açıklayan Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu'nun Domenec Torrent'i istemediği ve yeni teknik direktörlerini belirlediği iddia edildi.
Nisan ayında seçime gidecek Galatasaray'dan teknik direktör konusunda son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Başkan adaylıklarını açıklayan Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu'nun Domenec Torrent'i istemediği ve yeni teknik direktörlerini belirlediği iddia edildi.
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Spor Toto Süper Lig'de seçim hazlırlıkları yapan Galatasaray'da teknik direktör konusu yeniden gündeme geldi.
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Fatih Terim'in ayrılığı sonrası göreve gelen Domenec Torrent'in saltanatı kısa sürecek.
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Galatasaray başkan adayları Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu, Torrent ile çalışmak istemiyor...
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