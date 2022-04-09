Galatasaray'da yeni teknik direktör belli oldu

Nisan ayında seçime gidecek Galatasaray'dan teknik direktör konusunda son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Başkan adaylıklarını açıklayan Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu'nun Domenec Torrent'i istemediği ve yeni teknik direktörlerini belirlediği iddia edildi.