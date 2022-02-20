Galatasaray’da yıldız ismin bileti kesildi
Galatasaray'da Fatih Terim'in transferini özellikle istediği isimle yollar ayrılıyor.
Yaz transfer döneminde birden fazla genç oyuncuyla anlaşma sağlayan Galatasaray, gelecekte kazanç sağlayabileceği isimleri kadrosuna kattı.
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Fatih Terim yönetiminde yeni ve genç kadrosuyla UEFA Avrupa Ligi'nde büyük başarı yakalayan Aslan, ligde tam tersi bir görüntü çizdi.
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Burak Elmas ve yönetimi, Fatih Terim'in ardından takımın başına İspanyol teknik direktör Domenec Torrent'i getirdi.
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Galatasaray kariyerinde 5 maça çıkan Torrent, henüz galibiyetle tanışamadı.
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