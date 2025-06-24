Galatasaray'da yönetimin sabrı tükeniyor! Osimhen'e süre verildi
Galatasaray yönetiminin, yıldız golcü Victor Osimhen'e kararı için verdikleri son tarih belli oldu.
Nijeryalı yıldız futbolcu Victor Osimhen'in Galatasaray'da kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyor. Sarı-kırmızılılar tüm planlamalarını yıldız golcünün cevabına bağlamış durumda.
Bonservisi Napoli’de olan ancak İtalyan ekibine dönmeyi hiç aklından geçirmeyen ve bir yıllık daha mukavelesi bulunan Nijeryalı forvette son durum ne? Geçen sezon Galatasaray’da çok iyi bir performans sergileyen ve kariyer rekoru kıran Osimhen cephesinde üç ayak var. Bir Galatasaray, iki Suudi Arabistan ve üç Avrupa.
Transferde Osimhen’e endeksli olan sarı kırmızılılar, yıllık ücreti 15’ten 18 milyon avroya çıkardı ve artı bonuslar önerdi. Napoli’ye ise 50 milyon avro bonservis (taksitler hâlinde) teklif edildi.
Osimhen’e de cevabını bildirmesi adına 10 Temmuz’a kadar süre tanındı. Ki bu zamana kadar gündemdeki Hakan Çalhanoğlu konusu da beklemeye alındı.