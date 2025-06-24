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Galatasaray'da yönetimin sabrı tükeniyor! Osimhen'e süre verildi

Galatasaray yönetiminin, yıldız golcü Victor Osimhen'e kararı için verdikleri son tarih belli oldu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Galatasaray'da yönetimin sabrı tükeniyor! Osimhen'e süre verildi - Resim: 1

Nijeryalı yıldız futbolcu Victor Osimhen'in Galatasaray'da kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyor. Sarı-kırmızılılar tüm planlamalarını yıldız golcünün cevabına bağlamış durumda.

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Galatasaray'da yönetimin sabrı tükeniyor! Osimhen'e süre verildi - Resim: 2

Bonservisi Napoli’de olan ancak İtalyan ekibine dönmeyi hiç aklından geçirmeyen ve bir yıllık daha mukavelesi bulunan Nijeryalı forvette son durum ne? Geçen sezon Galatasaray’da çok iyi bir performans sergileyen ve kariyer rekoru kıran Osimhen cephesinde üç ayak var. Bir Galatasaray, iki Suudi Arabistan ve üç Avrupa.

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Galatasaray'da yönetimin sabrı tükeniyor! Osimhen'e süre verildi - Resim: 3

Transferde Osimhen’e endeksli olan sarı kırmızılılar, yıllık ücreti 15’ten 18 milyon avroya çıkardı ve artı bonuslar önerdi. Napoli’ye ise 50 milyon avro bonservis (taksitler hâlinde) teklif edildi.

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Galatasaray'da yönetimin sabrı tükeniyor! Osimhen'e süre verildi - Resim: 4

Osimhen’e de cevabını bildirmesi adına 10 Temmuz’a kadar süre tanındı. Ki bu zamana kadar gündemdeki Hakan Çalhanoğlu konusu da beklemeye alındı.

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