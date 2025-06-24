Galatasaray'da yönetimin sabrı tükeniyor! Osimhen'e süre verildi

Bonservisi Napoli’de olan ancak İtalyan ekibine dönmeyi hiç aklından geçirmeyen ve bir yıllık daha mukavelesi bulunan Nijeryalı forvette son durum ne? Geçen sezon Galatasaray’da çok iyi bir performans sergileyen ve kariyer rekoru kıran Osimhen cephesinde üç ayak var. Bir Galatasaray, iki Suudi Arabistan ve üç Avrupa.