Galatasaray'da Yunus Akgün krizi! Bir türlü imzayı atmıyor
Galatasaray'da sözleşmesi 2026'da sona erecek olan Yunus Akgün'ün menajerinin dövizle ödeme istemesi nedeniyle imza sürecinde kriz çıktığı iddia edildi.
Galatasaray'da Yunus Akgün'ün sözleşmesi yılan hikayesine döndü. Geçtiğimiz günlerde en geç 1 hafta içerisinde 4+1 yıllık yeni kontrata imza atması beklendiği iddia edilen oyuncu henüz imzayı atmış değil.
Türkiye gazetesinin haberine göre, ocak ayından bu yana devam eden görüşmelerde ıslak imzaların bir türlü atılamamasının perde arkasında ise oyuncunun menajerleri var. Yunus’un hem sözleşme süresini uzatmak hem de maaşına yüksek oranda iyileştirme yapmak isteyen yönetim, Akgün’e bonuslarla birlikte 130 milyon TL’yi bulan rakam önerdi. Millî futbolcu da altyapısından yetiştiği Galatasaray’ın bu teklifini kabul etti.
Ancak imzalar Yunus’un bu teklife ‘evet’ demesine rağmen atılamadı! Millî oyuncunun menajerleri William Davilla ile Cenk Melih Yazıcı, ‘avro’ bazlı sözleşme istedi.
Bugüne kadar sözleşme uzattığı bütün oyunculara hatta teknik direktör Okan Buruk’a da TL üzerinden kontrat yapan Galatasaray yönetimi bundan taviz vermek istemedi. Hatta zamanında Fatih Terim’in de çıkan kural sonrasında TL üzerinden sözleşme yaptığını dahi hatırlattı! Bunlara rağmen somut bir adım atılamadı.