Galatasaray'da Yunus Akgün krizi! Bir türlü imzayı atmıyor

Türkiye gazetesinin haberine göre, ocak ayından bu yana devam eden görüşmelerde ıslak imzaların bir türlü atılamamasının perde arkasında ise oyuncunun menajerleri var. Yunus’un hem sözleşme süresini uzatmak hem de maaşına yüksek oranda iyileştirme yapmak isteyen yönetim, Akgün’e bonuslarla birlikte 130 milyon TL’yi bulan rakam önerdi. Millî futbolcu da altyapısından yetiştiği Galatasaray’ın bu teklifini kabul etti.