Galatasaray'dan 5 transfer birden!
Yeni sezonda büyük bir değişim yaşamaya hazırlanan Galatasaray'da imzalar peş peşe gelecek.
Derbi yenilgisiyle birlikte şampiyonluğa tamamen havlu atan Galatasaray'da, teknik patron Fatih Terim maçın ardından yaptığı açıklamada özetle, "Kötü gidişin suçlusu benim, özür dilerim" sözlerini kullanmıştı.
AYRILIK DÜŞÜNCESİ YOK Tecrübeli teknik adamın bu sözleri, "Görevini bırakacak" iddialarını da beraberinde getirmişti ancak Terim'in önceki gece de dahil olmak üzere görevinden ayrılmak gibi bir düşüncesi kesinlikle olmadı.