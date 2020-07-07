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  3. 07 Temmuz 2020 14:45

Galatasaray'dan 5 transfer birden!

Yeni sezonda büyük bir değişim yaşamaya hazırlanan Galatasaray'da imzalar peş peşe gelecek.

Galatasaray'dan 5 transfer birden!

Yeni sezonda büyük bir değişim yaşamaya hazırlanan Galatasaray'da imzalar peş peşe gelecek.

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Galatasaray'dan 5 transfer birden!

Derbi yenilgisiyle birlikte şampiyonluğa tamamen havlu atan Galatasaray'da, teknik patron Fatih Terim maçın ardından yaptığı açıklamada özetle, "Kötü gidişin suçlusu benim, özür dilerim" sözlerini kullanmıştı.

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Galatasaray'dan 5 transfer birden!

AYRILIK DÜŞÜNCESİ YOK Tecrübeli teknik adamın bu sözleri, "Görevini bırakacak" iddialarını da beraberinde getirmişti ancak Terim'in önceki gece de dahil olmak üzere görevinden ayrılmak gibi bir düşüncesi kesinlikle olmadı.

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Galatasaray'dan 5 transfer birden!

Yaşanan bu kriz dolu süreçler, Terim'i daha da hırslandırdı. Başarılı çalıştırıcı, yeni sezonda daha agresif, daha tempolu, daha hırslı ve çok daha iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvadı.

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