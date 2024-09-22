Galatasaray'dan Ali Koç'a ''21 Eylül hatırası''
Fenerbahçe'yi evinde 3-1 mağlup eden Galatasaray'ın, soyunma odasına tüm takım tarafından imzalanmış, üzerinde Ali Koç yazan 9 numaralı Icardi formasını bıraktığı ortaya çıktı.
Süper Lig'in 6. haftasında oynanan derbide Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti. Mücadele sonrasında Galatasaray Kulübü'nün, derbi sonrası soyunma odasında tüm takım tarafından imzalanmış, üzerinde Ali Koç yazan 9 numaralı Icardi forması bıraktığı aktarıldı.
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasındaki derbide Fenerbahçe'yi 3-1 yenen Galatasaray, 6'da 6 yaptı.
Ülker Stadı'ndaki maçın başında rakibinden baskı yiyen sarı-kırmızılı ekip, yaptığı iyi savunmayla kalesinde gol görmedi. Karşılaşmanın 20. dakikasında Dominik Livakovic'in kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçen "Cimbom", 28. dakikada Victor Osimhen-Dries Mertens ortaklığı sonrası gelen golle farkı 2'ye çıkardı. Maçın devre arasına 2-0 Galatasaray'ın üstünlüğüyle girildi.
İkinci yarıya iyi başlayan sarı-kırmızılı takım, 59. dakikada Gabriel Sara'nın şık golüyle 3-0 üstünlük kurdu. Fenerbahçe, 63. dakikada Edin Dzeko'nun penaltıdan kaydettiği golle farkı 2'ye indirse de kalan dakikalarda skor değişmedi ve Galatasaray derbiden 3-1 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Süper Lig'e 6'da 6 yaparak başlayan Galatasaray, liderliğini sürdürdü.
Süper Lig'in 6. haftasında oynanan derbide Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti. Mücadele sonrasında Galatasaray Kulübü'nün, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a '21 Eylül Hatırası' adı altında bir hediye bıraktığı öğrenildi.
Karşılaşma sonrasındaysa ilginç bir bilgi ortaya çıktı. Gazeteci Haluk Yürekli derbi sonrasında, Galatasaray Kulübü'nün, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a '21 Eylül Hatırası' adı altında bir hediye bıraktığını söyledi.