Galatasaray'dan Ali Koç'a ''21 Eylül hatırası''

Süper Lig'in 6. haftasında oynanan derbide Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti. Mücadele sonrasında Galatasaray Kulübü'nün, derbi sonrası soyunma odasında tüm takım tarafından imzalanmış, üzerinde Ali Koç yazan 9 numaralı Icardi forması bıraktığı aktarıldı.