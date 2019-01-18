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  3. 18 Ocak 2019 12:52

Galatasaray’dan ayrılması beklenen futbolcular

Birkaç hafta önce Fatih Terim ile yapılan görüşmeden sonra sezon sonuna kadar takımda kalacağı açıklanan Ozan Kabak’ın dün Stuttgart’la anlaşması camiayı bir hayli şaşırtırken, Galatasaray’ın devre arası transfer dönemini dolu

Galatasaray’dan ayrılması beklenen futbolcular

Garry Rodrigues’in Al-İttihad’a gidişinin ardından Ozan Kabak’ı Stuttgart’a gönderen Galatasaray’da bu iki futbolcunun haricinde 6 futbolcuya daha teklifler var.

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Galatasaray’dan ayrılması beklenen futbolcular

Belhanda için Suudi Arabistan kulüpleriyle masaya oturan sarı kırmızılı kulüp, Serdar Aziz içinse en az 4 milyon euro’luk teklif bekliyor.

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Galatasaray’dan ayrılması beklenen futbolcular

İşte Galatasaray’dan ayrılması beklenen futbolcular…

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Galatasaray’dan ayrılması beklenen futbolcular

Eren Derdiyok

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