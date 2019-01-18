Galatasaray’dan ayrılması beklenen futbolcular
Birkaç hafta önce Fatih Terim ile yapılan görüşmeden sonra sezon sonuna kadar takımda kalacağı açıklanan Ozan Kabak’ın dün Stuttgart’la anlaşması camiayı bir hayli şaşırtırken, Galatasaray’ın devre arası transfer dönemini dolu
Garry Rodrigues’in Al-İttihad’a gidişinin ardından Ozan Kabak’ı Stuttgart’a gönderen Galatasaray’da bu iki futbolcunun haricinde 6 futbolcuya daha teklifler var.
Belhanda için Suudi Arabistan kulüpleriyle masaya oturan sarı kırmızılı kulüp, Serdar Aziz içinse en az 4 milyon euro’luk teklif bekliyor.