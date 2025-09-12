Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz'a büyük jest!
Gatasaray'ın yıldızı Barış Alper Yılmaz, transfer krizi sonrası yeniden ilk 11'e geri dönüyor. Eyüpspor maçında forma giymesi beklenen futbolcuya Galatasaray yönetiminin bir jest hazırlığında olduğu öne sürüldü.
Suudi Arabistan ekibi NEOM’a transferine izin verilmemesi sonrası Galatasaray ile kriz yaşayan ve bir süre antrenmanlara çıkmayan Barış Alper Yılmaz, özür dileyerek takımla çalışmalara başlamıştı.
Genç futbolcunun Eyüpspor maçıyla birlikte ilk 11’e dönmesi bekleniyor.
Sabah’ın haberine göre sarı-kırmızılı yönetim, Barış Alper Yılmaz için özel bir jest hazırlığında.
İddiaya göre Galatasaray, oyuncunun sözleşmesine Şampiyonlar Ligi performansına bağlı olarak yaklaşık 50 milyon liralık prim maddesi eklemeyi planlıyor.
