Galatasaray'dan bir bomba transfer daha: İlkay Gündoğan İstanbul'da

Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İlkay Gündoğan, çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Benim ve ailem için çok gurur verici bir durum. Çok heyecanlıyız. Burada olmaktan dolayı çok mutluyuz. İnşallah en kısa şekilde takıma adapte olup, zevkli bir futbol oynarız" şeklinde konuştu.