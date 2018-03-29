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  3. 29 Mart 2018 12:47

Galatasaray'dan Bosna Hersek'in yıldızına kanca !

Galatasaray, transfer çalışmaları kapsamında Bosna Hersek Milli takımının yıldızı Elvis Saric'i gündemine aldı.

Galatasaray'dan Bosna Hersek'in yıldızına kanca !

Milli maçlar nedeniyle verilen arada Galatasaray scout ekibi boş durmadı. Birçok milli karşılaşmayı izleyen sarı-kırmızılı yetkililer, kulübe isim bildirmeye devam ediyor.

(Sabah)

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Galatasaray'dan Bosna Hersek'in yıldızına kanca !

Daha önce Johan Elmander'in teknik heyete ilettiği oyuncuları takibe alan Aslan, bu kez de Bosna Milli Takımı'nın orta sahası Elvis Saric'e kanca attı..

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Galatasaray'dan Bosna Hersek'in yıldızına kanca !

Sarajevo forması giyen ve Bosna Hersek'in son maçlarında da oynayan 27 yaşındaki futbolcunun sezon sonuna kadar izleneceği belirtildi..

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Galatasaray'dan Bosna Hersek'in yıldızına kanca !

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR
Kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan sol ayaklı 8 numara, takımıyla çıktığı 22 lig maçında 3 kez rakip fileleri havalandırırken, 5 de asist yaptı..

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