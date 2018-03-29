Galatasaray'dan Bosna Hersek'in yıldızına kanca !
Galatasaray, transfer çalışmaları kapsamında Bosna Hersek Milli takımının yıldızı Elvis Saric'i gündemine aldı.
Milli maçlar nedeniyle verilen arada Galatasaray scout ekibi boş durmadı. Birçok milli karşılaşmayı izleyen sarı-kırmızılı yetkililer, kulübe isim bildirmeye devam ediyor.
(Sabah)
Daha önce Johan Elmander'in teknik heyete ilettiği oyuncuları takibe alan Aslan, bu kez de Bosna Milli Takımı'nın orta sahası Elvis Saric'e kanca attı..
Sarajevo forması giyen ve Bosna Hersek'in son maçlarında da oynayan 27 yaşındaki futbolcunun sezon sonuna kadar izleneceği belirtildi..