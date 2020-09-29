Galatasaray'dan dev transfer
Belhanda ve Marcao'ya gelen teklifler sonrası karar aşamasında olan Galatasaray'da gözler tamamen orta saha transferine çevrildi.
Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi sonrası gözler UEFA Avrupa Ligi play-off maçı olan Glasgow Rangers mücadelesine çevrildi.
Fenerbahçe derbisinde oyunun genelinde istediğini sahaya yansıtamayan sarı-kırmızılı takımda bazı oyuncuların yoğun tempo sonrası fiziksel anlamda zorlandıkları görüldü.
Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi sonrası transfer çalışmaları da hız kazanmış durumda. Roma'nın ısrarla istediği Brezilyalı futbolcu Marcao için kulüpler arası görüşmeler devam ediyor.