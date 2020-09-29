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  3. 29 Eylül 2020 21:26

Galatasaray'dan dev transfer

Belhanda ve Marcao'ya gelen teklifler sonrası karar aşamasında olan Galatasaray'da gözler tamamen orta saha transferine çevrildi.

Galatasaray'dan dev transfer

Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi sonrası gözler UEFA Avrupa Ligi play-off maçı olan Glasgow Rangers mücadelesine çevrildi.

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Galatasaray'dan dev transfer

Fenerbahçe derbisinde oyunun genelinde istediğini sahaya yansıtamayan sarı-kırmızılı takımda bazı oyuncuların yoğun tempo sonrası fiziksel anlamda zorlandıkları görüldü.

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Galatasaray'dan dev transfer

Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi sonrası transfer çalışmaları da hız kazanmış durumda. Roma'nın ısrarla istediği Brezilyalı futbolcu Marcao için kulüpler arası görüşmeler devam ediyor.

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Galatasaray'dan dev transfer

Roma'nın Galatasaray'a yapmış olduğu zorunlu satın alma opsiyonlu teklif Galatasaray yönetimi tarafından reddedildi. Hafta boyunca iki kulüp arasında görüşmelerin devam edeceği aktarıldı.

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