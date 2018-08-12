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  3. 12 Ağustos 2018 13:50

Galatasaray'dan Dzyuba sürprizi!

Yeni sezona galibiyetle başlayan Galatasaray'da golcü arayışları devam ederken, gündeme bomba bir isim geldi..

Galatasaray'dan Dzyuba sürprizi!

Galatasaray'da sürpriz bir isim daha gündeme geldi. O isim Rusya'daki Dünya Kupası'nda attığı gollerle dikkat çeken Rus Milli Takımı'nın dev golcüsü Artem Dzyuba...

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Galatasaray'dan Dzyuba sürprizi!

Menajerler aracılığıyla görüşmelerin devam ettiğ 1.96 boyunda, 29 yaşındaki Rus devinin babasının da İstanbul'a davet edildiği öğrenildi.

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Galatasaray'dan Dzyuba sürprizi!

Dzyuba'nın Avrupa Ligi'nde Zenit'in D.Minsk'e 4-0 yenildiği maçta 18 kişilik kadroya alınmaması da transfer iddialarını güçlendirdi.

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Galatasaray'dan Dzyuba sürprizi!

Geçen sezon Tula'ya kiralanan Dzyuba, Beşiktaş'a önerilmişti.

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