Galatasaray'dan Dzyuba sürprizi!
Yeni sezona galibiyetle başlayan Galatasaray'da golcü arayışları devam ederken, gündeme bomba bir isim geldi..
Galatasaray'da sürpriz bir isim daha gündeme geldi. O isim Rusya'daki Dünya Kupası'nda attığı gollerle dikkat çeken Rus Milli Takımı'nın dev golcüsü Artem Dzyuba...
Menajerler aracılığıyla görüşmelerin devam ettiğ 1.96 boyunda, 29 yaşındaki Rus devinin babasının da İstanbul'a davet edildiği öğrenildi.
Dzyuba'nın Avrupa Ligi'nde Zenit'in D.Minsk'e 4-0 yenildiği maçta 18 kişilik kadroya alınmaması da transfer iddialarını güçlendirdi.