  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 22 Ekim 2020 16:06

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi çalım

Sezona hızlı bir giriş yaptıktan sonra UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turunda veda eden, Süper Lig'de de üst üste puan kayıpları yaşayan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi çalım

Ara transfer döneminde birçok bölgeye transfer yapması beklenen Cimbom, yeni transferleriyle sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor.

1/ 16
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi çalım

Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren Cimbom, ezeli rakibi Fenerbahçe ile bir transferde daha karşı karşıya geldi.

2/ 16
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi çalım

Daha önce Vedat Muriqi, Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç, Mevlüt Erdinç ve Deniz Türüç gibi birçok ismin transferi için kıyasıya bir mücadeleye giren iki ezeli rakiple ilgili İspanyol basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

3/ 16
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi çalım

DIEGO COSTA GÜNDEMDE Todofichajes.com adlı internet sitesinin haberine göre Galatasaray, Fenerbahçe'nin de gündeminde olan Diego Costa'yı gündemine aldı.

4/ 16
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM