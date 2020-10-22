Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi çalım

Daha önce Vedat Muriqi, Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç, Mevlüt Erdinç ve Deniz Türüç gibi birçok ismin transferi için kıyasıya bir mücadeleye giren iki ezeli rakiple ilgili İspanyol basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.