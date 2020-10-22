Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi çalım
Sezona hızlı bir giriş yaptıktan sonra UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turunda veda eden, Süper Lig'de de üst üste puan kayıpları yaşayan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.
Ara transfer döneminde birçok bölgeye transfer yapması beklenen Cimbom, yeni transferleriyle sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor.
Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren Cimbom, ezeli rakibi Fenerbahçe ile bir transferde daha karşı karşıya geldi.
Daha önce Vedat Muriqi, Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç, Mevlüt Erdinç ve Deniz Türüç gibi birçok ismin transferi için kıyasıya bir mücadeleye giren iki ezeli rakiple ilgili İspanyol basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.