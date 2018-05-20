Galatasaray'dan Florya'da muhteşem kutlama
Spor Toto Süper Lig'de 2017-2018 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray, başarısını taraftarlarıyla kutladı.
İzmir'deki Göztepe maçının ardından özel uçakla İstanbul'a dönen sarı-kırmızılı ekip, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde bekleyen taraftarlarla buluştu.
Maçın hemen ardından tesislerin önünde toplanan binlerce sarı-kırmızılı taraftar, daha sonra içeri alındı ve Jupp Derwall sahasında futbol takımını beklemeye başladı.
Uzun süre kafilenin İstanbul'a gelmesini bekleyen ve tezahüratlar yaparak zaman geçiren taraftarlar, futbol takımının gelişiyle coşkuya ortak oldu.