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  3. 20 Mayıs 2018 09:42

Galatasaray'dan Florya'da muhteşem kutlama

Spor Toto Süper Lig'de 2017-2018 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray, başarısını taraftarlarıyla kutladı.

Galatasaray'dan Florya'da muhteşem kutlama

İzmir'deki Göztepe maçının ardından özel uçakla İstanbul'a dönen sarı-kırmızılı ekip, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde bekleyen taraftarlarla buluştu.

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Galatasaray'dan Florya'da muhteşem kutlama

Maçın hemen ardından tesislerin önünde toplanan binlerce sarı-kırmızılı taraftar, daha sonra içeri alındı ve Jupp Derwall sahasında futbol takımını beklemeye başladı.

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Galatasaray'dan Florya'da muhteşem kutlama

Uzun süre kafilenin İstanbul'a gelmesini bekleyen ve tezahüratlar yaparak zaman geçiren taraftarlar, futbol takımının gelişiyle coşkuya ortak oldu.

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Galatasaray'dan Florya'da muhteşem kutlama

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Florya Metin Oktay Tesisleri'nin balkonundan taraftarları selamladı.

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