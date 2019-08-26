Galatasaray'dan gece yarısı operasyonu
Galatasaray Süper Lig'in 2. haftasında da galibiyet özlemini dindiremezken transfer çalışmalarında bomba bir gelişme yaşandı. Herkes sarı kırmızılıların Falcao'yu getirmesini beklerken, savunmaya bir takviye yapıldı. Galatasaray Muslera'
Muslera'dan Galatasaray'a dünya yıldızı... Lige kötü başlayan ve iki maçta yalnızca 1 puan elde edebilen Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor...
Ahmet Çalık'ın yetersiz olması nedeniyle Luyindama ve Marcao'nun arkasına kaliteli bir stoper arayan Galatasaray bombayı patlatıyor...