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  3. 26 Ağustos 2019 13:45

Galatasaray'dan gece yarısı operasyonu

Galatasaray Süper Lig'in 2. haftasında da galibiyet özlemini dindiremezken transfer çalışmalarında bomba bir gelişme yaşandı. Herkes sarı kırmızılıların Falcao'yu getirmesini beklerken, savunmaya bir takviye yapıldı. Galatasaray Muslera'

Galatasaray'dan gece yarısı operasyonu

Muslera'dan Galatasaray'a dünya yıldızı... Lige kötü başlayan ve iki maçta yalnızca 1 puan elde edebilen Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor...

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Galatasaray'dan gece yarısı operasyonu

Ahmet Çalık'ın yetersiz olması nedeniyle Luyindama ve Marcao'nun arkasına kaliteli bir stoper arayan Galatasaray bombayı patlatıyor...

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Galatasaray'dan gece yarısı operasyonu

Sarı kırmızılılar, üst düzey ve fiyatı da uygun bir isim bulmayı başardı.

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Galatasaray'dan gece yarısı operasyonu

Vatandaşı olması dolayısıyla Muslera'dan da oyuncu hakkında bilgi alan Aslan, hemen harekete geçti.

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