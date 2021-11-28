Galatasaray'dan Gedson Fernandes hamlesi
Avrupa Ligi’nde 2. turu garantileyen Galatasaray, 16 milyon Euro gelire hak kazandı. Yönetim, Gedson Fernandes transferini bitirmek için atağa kalktı.
UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya'yı 4-2 yenerek 2. turu garantileyen Galatasaray şu ana kadar 16 milyon Euro gelire hak kazandı.
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Takvim'in haberine göre; Devre arasında kadroyu güçlendirmek isteyen Fatih Terim'in raporu üzerinde çalışan yönetim, Gedson Fernandes'i bu kez bitirmek için atağa kalktı.
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BENFİCA'DAN RANDEVU ALINDI
Elde edilen gelirin bir kısmını transferde kullanma kararı alan Sarı-Kırmızılılar'ın Portekizli futbolcu için 8 milyon Euro bütçe ayırdığı ortaya çıktı. İddialara göre yönetim, Benfica'dan randevu aldı.
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GEDSON KOLAYLIK İSTEYECEK
Kısa süre içinde Benfica ile masaya oturması beklenen yönetimin resmi teklifini ileteceği öğrenildi.
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