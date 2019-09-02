Galatasaray'dan görülmemiş transfer operasyonu
Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ve PSG gibi Avrupa'nın en güçlü takımlarıyla mücadele edecek Galatasaray, yaz transfer döneminde resmen şaha kalktı. Radamel Falcao ve Steven Nzonzi gibi ünlü yıldızları kadrosuna katan Galatasaray'ın bu h
Aylardır kadrosuna katmak için uğraştığı Radamel Falcao transferinde mutlu son ulaşan Sarı-Kırmızılılar dev transferi bugün İstanbul'a getirdi.
Birçok transferle görüşmelerini de sürdüren Sarı-Kırmızılılar, bu transferin ardından bir KAP bildiriminde daha bulundu.