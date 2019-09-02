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  3. 02 Eylül 2019 10:15

Galatasaray'dan görülmemiş transfer operasyonu

Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ve PSG gibi Avrupa'nın en güçlü takımlarıyla mücadele edecek Galatasaray, yaz transfer döneminde resmen şaha kalktı. Radamel Falcao ve Steven Nzonzi gibi ünlü yıldızları kadrosuna katan Galatasaray'ın bu h

Galatasaray'dan görülmemiş transfer operasyonu

Transfer sezonunun bitimine az bir süre kala Galatasaray transferde atağa kalktı.

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Galatasaray'dan görülmemiş transfer operasyonu

Aylardır kadrosuna katmak için uğraştığı Radamel Falcao transferinde mutlu son ulaşan Sarı-Kırmızılılar dev transferi bugün İstanbul'a getirdi.

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Galatasaray'dan görülmemiş transfer operasyonu

Birçok transferle görüşmelerini de sürdüren Sarı-Kırmızılılar, bu transferin ardından bir KAP bildiriminde daha bulundu.

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Galatasaray'dan görülmemiş transfer operasyonu

Aslan Premier Lig ekiplerinden Brighton'da forma giyen Florin Andone'u kiralık olarak kadrosuna kattı.

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