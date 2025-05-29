Galatasaray'dan Jose Mourinho'ya drone gösterisiyle olay gönderme



1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GSYİAD), İstanbul'da bir otelde şampiyonluk kutlaması gerçekleştirdi. Kutlamalara Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleri, 1905 GSYİAD Başkanı Murat Sancaktar, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, futbolculardan Abdülkerim Bardakcı, Kerem Demirbay, Metehan Baltacı ve Ahmed Kutucu ile dernek üyeleri katıldı. Kutlamalarda havai fişek gösterileri yapılırken ayrıcı dron ile de '5 yıldız', '5 yıldızlı Galatasaray logosu', 'Mayıslar bizimdir' gibi görseller gerçekleştirildi.