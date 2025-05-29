Galatasaray'dan Jose Mourinho'ya drone gösterisiyle olay gönderme
Trendyol Süper Lig'te şampiyonluğunu ligin bitimine 2 hafta kala ilan eden Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki "atışma" tüm hızıyla devam ederken Galatasaray'dan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya drone gösterisiyle bir gönderme yapıldı...
1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GSYİAD), sarı-kırmızılıların Trendyol Süper Lig'de kazandıkları şampiyonluk için kutlama organizasyonu düzenledi. Galatasaray, yaşadığı şampiyonluğun kutlamalarına devam ediyor. GSYİAD tarafından düzenlenen şampiyonluk kutlamasında yüzlerce drone'un şovu izleyenleri büyüledi.
1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GSYİAD), İstanbul'da bir otelde şampiyonluk kutlaması gerçekleştirdi. Kutlamalara Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleri, 1905 GSYİAD Başkanı Murat Sancaktar, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, futbolculardan Abdülkerim Bardakcı, Kerem Demirbay, Metehan Baltacı ve Ahmed Kutucu ile dernek üyeleri katıldı. Kutlamalarda havai fişek gösterileri yapılırken ayrıcı dron ile de '5 yıldız', '5 yıldızlı Galatasaray logosu', 'Mayıslar bizimdir' gibi görseller gerçekleştirildi.
Galatasaraylı İş İnsanları Derneği’nin şampiyonluk kutlaması, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho’nun konakladığı otelde gerçekleştirildi.
Galatasaray Kulübü, drone yardımıyla gökyüzüne birçok görüntü yansıttı. Bu görüntülerden bazılarında ezeli rakiplere göndermeler de vardı. Özellikle Okan Buruk için hazırlanan, Jose Mourinho göndermeli 'The Real One' yazısı sosyal medyada gündem oldu.