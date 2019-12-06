Galatasaray'dan önemli hamle! İtalyan futbol adamı geliyor
Galatasaray'da etkisini yitiren futbol aklını yeniden canlandırmak için harekete geçen yönetim, İtalyan futbol adımına önemli bir teklif götürdü. Sezon içinde dağınık bir görüntü çizen Terim ve öğrencilerine, destek olmak için yap
Galatasaray'ın gizli planı ortaya çıktı!.. Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Devre arasında çok önemli bir transfer harekatına hazırlanan Galatasaray için çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı...