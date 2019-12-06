  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 06 Aralık 2019 13:35

Galatasaray'dan önemli hamle! İtalyan futbol adamı geliyor

Galatasaray'da etkisini yitiren futbol aklını yeniden canlandırmak için harekete geçen yönetim, İtalyan futbol adımına önemli bir teklif götürdü. Sezon içinde dağınık bir görüntü çizen Terim ve öğrencilerine, destek olmak için yap

Galatasaray'dan önemli hamle! İtalyan futbol adamı geliyor

Galatasaray'ın gizli planı ortaya çıktı!.. Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

1/ 11
Galatasaray'dan önemli hamle! İtalyan futbol adamı geliyor

Devre arasında çok önemli bir transfer harekatına hazırlanan Galatasaray için çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı...

2/ 11
Galatasaray'dan önemli hamle! İtalyan futbol adamı geliyor

Ancak bu iddia bir futbolcu değil, futbol adamı ile ilgili...

3/ 11
Galatasaray'dan önemli hamle! İtalyan futbol adamı geliyor

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in takım için hem oyuncu hem de idari olarak yeni bir planlama yapması beklenirken, o isim gündeme geldi.

4/ 11
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM