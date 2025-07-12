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Galatasaray'dan Osimhen için yeni teklif! Napoli bu yüzden ''evet'' demiyormuş

Galatasaray, Victor Osimhen için Napoli'ye yeni teklifte bulunurken, İtalyan ekibinin neden işi yokuşa sürdüğü ortaya çıktı.

Kaynak: DHA
Galatasaray'dan Osimhen için yeni teklif! Napoli bu yüzden ''evet'' demiyormuş - Resim: 1

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray geçen sene kiralık oynattığı Osimhen için Napoli'ye bonservis bedeli olarak 40 milyon euro peşin, geri kalan 35 milyon euroyu ise 2 eşit taksitle ödemeyi teklif etti.

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Galatasaray'dan Osimhen için yeni teklif! Napoli bu yüzden ''evet'' demiyormuş - Resim: 2

Son teklifıni sunan sarı-kırmızılılar Napoli’den cevap beklemeye başladı.

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Galatasaray'dan Osimhen için yeni teklif! Napoli bu yüzden ''evet'' demiyormuş - Resim: 3

Sarı-kırmızılılar, Napoli'ye daha önce yaptığı resmi tekliflerden 'banka teminatı' talebi sebebiyle olumsuz yanıt almıştı.

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Galatasaray'dan Osimhen için yeni teklif! Napoli bu yüzden ''evet'' demiyormuş - Resim: 4

Öte yandan Fabrizio Romano'nun gece saatlerinde geçtiği habere göre, Napoli, diğer takımların tekrar yarışa gireceğine inanıyor ve bu nedenle sarı-kırmızılılara zorluk çıkarıyor.

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