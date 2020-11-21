Galatasaray'dan Taylan Antalyalı'ya zam

Galatasaray'da bu sezonun yükselen yıldızı Taylan Antalyalı çıkışının karşılığını alacak. Sarı-kırmızılılarda düzenli olarak 11'de oynayan ve yılda 2.2 milyon lira ile takımın en az kazanan ismi olan 25 yaşındaki futbolcunun ücreti en az 2 katına çıkarılacak.