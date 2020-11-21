Galatasaray'dan Taylan Antalyalı'ya zam
Galatasaray'da bu sezonun yükselen yıldızı Taylan Antalyalı çıkışının karşılığını alacak. Sarı-kırmızılılarda düzenli olarak 11'de oynayan ve yılda 2.2 milyon lira ile takımın en az kazanan ismi olan 25 yaşındaki futbolcunun ücreti en az 2 katına çıkarılacak.
Galatasaray'da bu sezonun yükselen yıldızı Taylan Antalyalı çıkışının karşılığını alacak. Sarı-kırmızılılarda düzenli olarak 11'de oynayan ve yılda 2.2 milyon lira ile takımın en az kazanan ismi olan 25 yaşındaki futbolcunun ücreti en az 2 katına çıkarılacak.
2.5 sene daha sözleşmesi bulunan futbolcunun ücretine en az yüzde yüz zam yapılacağı öğrenildi. Yönetim, teknik kadronun raporu doğrultusunda devre arasında anlaşmayı revize edeceği ve zammı uygulayacağı belirtildi.
DEĞERİ ARTTI Teknik Direktör Fatih Terim'in, bu sezon ligde ilk on birde şans verdiği Taylan'ın performansından memnun olduğu ve kendisini daha da geliştirmesini beklediği bildirildi.