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  3. 06 Haziran 2019 17:35

Galatasaray'dan transfer harekatı: 4 isim

Galatasaray 2018-2019 sezonunu iki kupayla kapatırken gözler transfer sezonuna çevrildi. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan sarı kırmızılılar dört koldan transfere giriş yaptı. Galatasaray yönetimi 4 imza birden attıracak.

Galatasaray'dan transfer harekatı: 4 isim

Bu sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası'nı kazanarak çifte kupayı müzesine götüren Galatasaray'da transfer dönemi için çalışmalar başladı.

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Galatasaray'dan transfer harekatı: 4 isim

Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkamayan sarı-kırmızılılar, gelecek sezon da boy göstereceği Avrupa arenasında başarı elde etmek istiyor.

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Galatasaray'dan transfer harekatı: 4 isim

Transfer çalışmalarını bu amaçla sürdüren Cimbom, teknik direktör Fatih Terim ve scout ekibinin raporu doğrultusunda sürdürüyor.

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Galatasaray'dan transfer harekatı: 4 isim

İç transferde de hareketli günler geçiren ve kaptan Selçuk İnan ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalayan sarı-kırmızılıların Eren Derdiyok, Muğdat Çelik, Ömer Bayram, Kostas Mitroglou, Ahmet Çalık ve Sinan Gümüş'ün takımdan ayrılmaları neredeyse kesinleşti.

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