Galatasaray'dan transfer harekatı: 4 isim
Galatasaray 2018-2019 sezonunu iki kupayla kapatırken gözler transfer sezonuna çevrildi. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan sarı kırmızılılar dört koldan transfere giriş yaptı. Galatasaray yönetimi 4 imza birden attıracak.
Bu sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası'nı kazanarak çifte kupayı müzesine götüren Galatasaray'da transfer dönemi için çalışmalar başladı.
Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkamayan sarı-kırmızılılar, gelecek sezon da boy göstereceği Avrupa arenasında başarı elde etmek istiyor.
Transfer çalışmalarını bu amaçla sürdüren Cimbom, teknik direktör Fatih Terim ve scout ekibinin raporu doğrultusunda sürdürüyor.