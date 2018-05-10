Galatasaray'dan Trezeguet sürprizi !
Son dönemlerdeki performansıyla dikkatleri üzerinde toplayan Kasımpaşalı Trezeguet, Galatasaray'ın gündemine girdi.
Şampiyonluk mücadelesini sürdüren Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ni düşünerek bir yandan da yeni sezonun planlamasını yapmaya başladı. (Fotomaç)
Sarı-kırmızılı takımı gençleştirme kararı alan Fatih Terim'in, transfer listesindeki ilk ismin Kasımpaşa'da forma giyen Trezeguet olduğu öğrenildi.
Mısırlı futbolcu, Galatasaray'da beklentileri karşılayamayan Belhanda'ya alternatif olarak düşünülürken Fatih Terim'in sezon biter bitmez, yeni seçilecek başkandan bu başarılı oyuncunun transferi adına girişimlerin başlamasını isteyeceği belirtildi.