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  3. 10 Mayıs 2018 12:09

Galatasaray'dan Trezeguet sürprizi !

Son dönemlerdeki performansıyla dikkatleri üzerinde toplayan Kasımpaşalı Trezeguet, Galatasaray'ın gündemine girdi.

Galatasaray'dan Trezeguet sürprizi !

Şampiyonluk mücadelesini sürdüren Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ni düşünerek bir yandan da yeni sezonun planlamasını yapmaya başladı. (Fotomaç)

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Galatasaray'dan Trezeguet sürprizi !

Sarı-kırmızılı takımı gençleştirme kararı alan Fatih Terim'in, transfer listesindeki ilk ismin Kasımpaşa'da forma giyen Trezeguet olduğu öğrenildi.

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Galatasaray'dan Trezeguet sürprizi !

Mısırlı futbolcu, Galatasaray'da beklentileri karşılayamayan Belhanda'ya alternatif olarak düşünülürken Fatih Terim'in sezon biter bitmez, yeni seçilecek başkandan bu başarılı oyuncunun transferi adına girişimlerin başlamasını isteyeceği belirtildi.

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Galatasaray'dan Trezeguet sürprizi !

2 MİLYON EURO ÖDEDİ
Satın alma opsiyonu bulunan Kasımpaşa, Anderlecht'ten kiraladığı 23 yaşındaki yıldız futbolcunun bonservisini geçtiğimiz günlerde almıştı.

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