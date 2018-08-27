Galatasaray'dan Vincent Aboubakar bombası!
Golcü konusunda da girişimlerine devam eden Galatasaray'ın transfer listesine Vincent Aboubakar da girdi.
Sarı-kırmızılılar, Porto'nun 26 yaşındaki forvetini kiralamak için çalışma içine girerken, Portekizekibinin bu teklife nasıl bir cevap vereceği bilinmiyor.
ŞAMPİYONLAR LİGİ FAKTÖRÜ
Portekizliler daha önce de Beşiktaş'ın gündemine gelen Aboubakar'ı kiralamaya soğuk bakmıştı. Ancak Şampiyonlar Ligi faktörü Galatasaray'ı biraz olsun avantajlı duruma getirdi.