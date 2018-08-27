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  3. 27 Ağustos 2018 13:25

Galatasaray'dan Vincent Aboubakar bombası!

Galatasaray'dan Vincent Aboubakar bombası!

Golcü konusunda da girişimlerine devam eden Galatasaray'ın transfer listesine Vincent Aboubakar da girdi.

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Galatasaray'dan Vincent Aboubakar bombası!

Sarı-kırmızılılar, Porto'nun 26 yaşındaki forvetini kiralamak için çalışma içine girerken, Portekizekibinin bu teklife nasıl bir cevap vereceği bilinmiyor.

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Galatasaray'dan Vincent Aboubakar bombası!

ŞAMPİYONLAR LİGİ FAKTÖRÜ

Portekizliler daha önce de Beşiktaş'ın gündemine gelen Aboubakar'ı kiralamaya soğuk bakmıştı. Ancak Şampiyonlar Ligi faktörü Galatasaray'ı biraz olsun avantajlı duruma getirdi.

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Galatasaray'dan Vincent Aboubakar bombası!

3 MİLYON EURO TEKLİF EDİLDİ

Sarı-kırmızılılar, Kamerunlu forvetin kiralama bedeli olarak 2.5 milyon euroyu gözden çıkarırken, futbolcuya da 1 sene için 3 milyon euro önerilecek.

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