Galatasaray'da yerli operasyonu !
Galatasaray'da Fatih Terim, yönetimden 4 yerli futbolcuyu transfer etmelerini istedi. İşte o isimler...
Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde de yarışacak olan G.Saray, kadrosunu da buna göre şekillendirmek istiyor. Eldeki yerli isimlerin yenilenmesi gerektiğini ve takımın süre alan oyuncularının yabancı ağırlıklı olmasını dengelemek de Fatih Terim'in en önemli planlarından biri.
Bu nedenle eldeki yerli oyuncuların bir bölümü ile yolların ayrılması planlanırken yerli takviyesi için de kollar sıvanacak. Yerli oyuncu listesinde 4 oyuncuyu ilk sıraya koyan Fatih Terim ve kurmayları, buna göre de harekete geçecek.
2020'YE KADAR KONTRATI SÜRÜYOR
Cedric Carrasso'nun ayrılması, Eray İşcan'ın da bekleneni verememesi sonrasında yedek kaleci arayışlarında ortaya çıkan isim de Erce Kardeşler oldu. Altınordu'da yetişen ve bu sezon TFF 1. Lig'deki performansı ile beğeni kazanan 24 yaşındaki file bekçisi G.Saray'ın da hedefi durumunda. Oyuncunun 2020'ye kadar kontratı bulunuyor.