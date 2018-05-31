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  3. 31 Mayıs 2018 12:00

Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike! UEFA...

Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike! UEFA...

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "UEFA ile anlaşmayı sonuçlandırmak üzereyiz. Bazı bilgileri her gün görüşerek güncelliyoruz. Fenerbahçe ve Beşiktaş nasıl sınırlamalar aldıysa benzer durumda bize de aynısı uygulanacak" diyerek Finansal Fair Play (FFP) süreci hakkında bilgi vermişti.

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Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike! UEFA...

Avrupa'dan men tehlikesi olmayan sarı-kırmızılı kulübü ciddi yaptırımlar bekliyor. Sportif AŞ kâr açıklayamadığı için transferde oyuncu alması için önce satmak zorunda olan Galatasaray, asıl sıkıntıyı maaş bütçesinde çekecek.

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Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike! UEFA...

FFP Komitesi üç sene önce 65 milyon Euro sınır koyduğu sarı kırmızılı takımın maaş bütçesini 45 milyon Euro'ya çekmeyi planlıyor. Galatasaray ise UEFA'dan ilk planda maaş bütçesinin 55 milyon Euro seviyesine düşürülmesini talep ediyor ve taraflar arasında görüşmeler sürüyor.

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Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike! UEFA...

Şu an A Takım kadrosunda sözleşmeli 18 oyuncu var ve bunların garanti ücreti 37 milyon Euro'yu buluyor. Maç başı paraları ve bonusları eklendiğinde 18 oyuncu ile bile 45 milyon Euro sınırı aşılıyor.

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