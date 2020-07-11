Galatasaray'ı kızdıran teklif

GALATASARAY 3 MİLYON EURO TALEP ETTİ 2.2 milyon Euro olan yıllık ücretini karşılamak dışında herhangi bir bedel ödemeden Maicon'u almak için girişimde bulunan Al Nasr'ın bu teklifine olumsuz yanıt veren Galatasaray ise 3 milyon Euro bonservis bedeli talep etti.