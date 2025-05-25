Galatasaray'ı yıkan veda: Yıldız oyuncu sarı-kırmızılı formaya veda etti
Trendyol Süper Lig'in bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray dün akşam deplasmanda Göztepe'yi 2-0 yenerek puanını 92'ye yükseltirken Sarı-kırmızılıların yıldız ismi karşılaşma sonrası takıma veda etti.
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray deplasmanda Göztepe'yi Kaan Ayhan ve Morata'nın golleriyle 2-0 yenerek puanını 92'ye yükseltti. Sarı-kırmızılıların yıldızı Dries Mertens, karşılaşma sonrası veda açıklamasında bulundu.
Mertens, "Bugün çok oynamayan oyuncular oynadı ve kazandık. Çok mutluyuz. Kalitemizi ve iyi arkadaşlığımızı gösterdik. Göztepe de iyi bir takım ve iyi bir atmosfer vardı. Buraya bir yıl gelmek benim için çok duygusaldı. Galatasaray'a teşekkür ederim bu fırsatı sağladığı için. 3 yıl şans verdiler, 3 muhteşem yıl geçirdim. İstanbul harika bir şehir, Türkiye muhteşem bir ülke." dedi.
Mertens, "Ne yapacağıma karar verme vakti. Kolay değil çünkü ne yapacağınızı bilemiyorsunuz. Futbolu bırakıp bırakmama konusunda net bir karar vereceğim. Gelecekte ne olacağını bilemezsiniz. Galatasaray çalışabileceğiniz en güzel takımlardan biri. Buradaki insanlara güvenmeliyiz, çok iyi işler yapıyorlar." ifadelerini kullandı.