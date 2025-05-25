Galatasaray'ı yıkan veda: Yıldız oyuncu sarı-kırmızılı formaya veda etti

Mertens, "Bugün çok oynamayan oyuncular oynadı ve kazandık. Çok mutluyuz. Kalitemizi ve iyi arkadaşlığımızı gösterdik. Göztepe de iyi bir takım ve iyi bir atmosfer vardı. Buraya bir yıl gelmek benim için çok duygusaldı. Galatasaray'a teşekkür ederim bu fırsatı sağladığı için. 3 yıl şans verdiler, 3 muhteşem yıl geçirdim. İstanbul harika bir şehir, Türkiye muhteşem bir ülke." dedi.