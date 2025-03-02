Galatasaray'ın 2 puan kaybettiği haftada Fenerbahçe hata yapmadı
Trendyol Süper Lig'de lider Galatasaray'ın Kasımpaşaspor ile berabere kaldığı 26'ncı hafta mücadelesinde kendi sahasında Antalyaspor'u ağırlayan Fenerbahçe sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı ve Galatasaray'la arasında olan puan farkını da 4'e indirdi.
Kaynak: İHA
Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Fenerbahçe, sahasında Antalyaspor'u ağırladı. Trendyol Süper Lig'de lider Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada Fenerbahçe kazanarak puan farkını 4'e indirdi.
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Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, evinde Antalyaspor'u 3-0 mağlup etti.
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Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren goller Mert Müldür, Dusan Tadic ve Youssef En-Nesyri'den geldi. Geçtiğimiz hafta derbide Galatasaray ile berabere kalarak galibiyet serisi sona eren Fenerbahçe, hata yapmayarak sahasında kazanmayı bildi.
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Kanarya, bugün aldığı sonuçla puanını 61'e yükseltti. Fenerbahçe, önümüzdeki hafta BAY olduğu için maç yapmadan geçecek.
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