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Galatasaray'ın 2 puan kaybettiği haftada Fenerbahçe hata yapmadı

Trendyol Süper Lig'de lider Galatasaray'ın Kasımpaşaspor ile berabere kaldığı 26'ncı hafta mücadelesinde kendi sahasında Antalyaspor'u ağırlayan Fenerbahçe sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı ve Galatasaray'la arasında olan puan farkını da 4'e indirdi.

Kaynak: İHA
Galatasaray'ın 2 puan kaybettiği haftada Fenerbahçe hata yapmadı - Resim: 1

Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Fenerbahçe, sahasında Antalyaspor'u ağırladı. Trendyol Süper Lig'de lider Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada Fenerbahçe kazanarak puan farkını 4'e indirdi.

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Galatasaray'ın 2 puan kaybettiği haftada Fenerbahçe hata yapmadı - Resim: 2

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, evinde Antalyaspor'u 3-0 mağlup etti. 

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Galatasaray'ın 2 puan kaybettiği haftada Fenerbahçe hata yapmadı - Resim: 3

Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren goller Mert Müldür, Dusan Tadic ve Youssef En-Nesyri'den geldi. Geçtiğimiz hafta derbide Galatasaray ile berabere kalarak galibiyet serisi sona eren Fenerbahçe, hata yapmayarak sahasında kazanmayı bildi.

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Galatasaray'ın 2 puan kaybettiği haftada Fenerbahçe hata yapmadı - Resim: 4

Kanarya, bugün aldığı sonuçla puanını 61'e yükseltti. Fenerbahçe, önümüzdeki hafta BAY olduğu için maç yapmadan geçecek.

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