Galatasaray'ın başı belada!
Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi'ne gidememenin bedeli ağır ödenecek. Sarı-kırmızılı ekip 3 isimle yolları ayırmanın hesabını yapıyor.
Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi'ne gidememenin bedeli ağır ödenecek. Sarı-kırmızılı ekip 3 isimle yolları ayırmanın hesabını yapıyor.
Trabzonspor yenilgisiyle beraber ilk 2'ye girme umutlarını kaybeden Cim-Bom, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne gidememenin bedelini çok ağır ödeyecek.
Son iki yıldır Devler Ligi gelirleriyle ayakta durabilen sarı-kırmızılılar, Avrupa biletini bile tehlikeye sokarken sıkıntılı bir tablo ile karşı karşıya kaldı.