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  3. 07 Temmuz 2020 14:45

Galatasaray'ın başı belada!

Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi'ne gidememenin bedeli ağır ödenecek. Sarı-kırmızılı ekip 3 isimle yolları ayırmanın hesabını yapıyor.

Galatasaray'ın başı belada!

Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi'ne gidememenin bedeli ağır ödenecek. Sarı-kırmızılı ekip 3 isimle yolları ayırmanın hesabını yapıyor.

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Galatasaray'ın başı belada!

Trabzonspor yenilgisiyle beraber ilk 2'ye girme umutlarını kaybeden Cim-Bom, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne gidememenin bedelini çok ağır ödeyecek.

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Galatasaray'ın başı belada!

Son iki yıldır Devler Ligi gelirleriyle ayakta durabilen sarı-kırmızılılar, Avrupa biletini bile tehlikeye sokarken sıkıntılı bir tablo ile karşı karşıya kaldı.

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Galatasaray'ın başı belada!

70 milyon euroluk takım bütçesinin pandemi sonrası 50 milyon eurolara çekilmesinin planlandığı Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi şansının da kaybolmasıyla beraber bütçe daha da inecek.

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