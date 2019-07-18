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  3. 18 Temmuz 2019 13:55

Galatasaray'ın Ever Banega transferinde son dakika gelişmesi

Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. 10 numara mevkine oyuncu arayışında olan Sarı Kırmızılı takımın birinci tercihi Arjantinli Ever Banega... Galatasaray'ın uzun süredir kadrosuna katmak için uğraş verdiği Tangocu i

Galatasaray'ın Ever Banega transferinde son dakika gelişmesi

Galatasaray'ın transfer etmek istediği Ever Banega ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

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Galatasaray'ın Ever Banega transferinde son dakika gelişmesi

İspanyol futbol adamı Monchi, Galatasaray'ı umutlandırdı ve "En kısa zamanda takımımızdan ayrılan isimler olacak.

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Galatasaray'ın Ever Banega transferinde son dakika gelişmesi

Sevillalı birçok oyuncunun geleceği için artık net bir şey söyleyemiyoruz.'' açıklamasını yaptı.

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Galatasaray'ın Ever Banega transferinde son dakika gelişmesi

Fernando Reges'in yerine düşünülen isimlerin arasında ilk sırada yer alan Ever Banega ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

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