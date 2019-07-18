Galatasaray'ın Ever Banega transferinde son dakika gelişmesi
Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. 10 numara mevkine oyuncu arayışında olan Sarı Kırmızılı takımın birinci tercihi Arjantinli Ever Banega... Galatasaray'ın uzun süredir kadrosuna katmak için uğraş verdiği Tangocu i
İspanyol futbol adamı Monchi, Galatasaray'ı umutlandırdı ve "En kısa zamanda takımımızdan ayrılan isimler olacak.
Sevillalı birçok oyuncunun geleceği için artık net bir şey söyleyemiyoruz.'' açıklamasını yaptı.