Galatasaray'ın FFP korkusu bitiyor!

Galatasaray UEFA'nın kararı üzerine oyuncu satmadan oyuncu alamıyor. FFP kuralına takılan Galatasaray'ın 2 yıldır zorlu bir süreçten geçiyordu. Söz konusu kural gereği transfer yapmak için Diagne'yi satmaya çalışan Galatasaray'a müjdeli bir haber geldi. Sarı kırmızılılar FFP kuralından satış yapmadan kurtulacak. İşte son gelişmeler...