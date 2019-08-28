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  3. 28 Ağustos 2019 14:00

Galatasaray'ın FFP korkusu bitiyor!

Galatasaray UEFA'nın kararı üzerine oyuncu satmadan oyuncu alamıyor. FFP kuralına takılan Galatasaray'ın 2 yıldır zorlu bir süreçten geçiyordu. Söz konusu kural gereği transfer yapmak için Diagne'yi satmaya çalışan Galatasaray'a müjdeli

Galatasaray'ın FFP korkusu bitiyor!

Galatasaray UEFA'nın kararı üzerine oyuncu satmadan oyuncu alamıyor. FFP kuralına takılan Galatasaray'ın 2 yıldır zorlu bir süreçten geçiyordu. Söz konusu kural gereği transfer yapmak için Diagne'yi satmaya çalışan Galatasaray'a müjdeli bir haber geldi. Sarı kırmızılılar FFP kuralından satış yapmadan kurtulacak. İşte son gelişmeler...

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Galatasaray'ın FFP korkusu bitiyor!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim 1-1 biten Konyaspor maçının ardından "Financial Fair-Play anlaşmamıza göre şu anda 2,5 milyon Euro civarında eksiğimiz var.

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Galatasaray'ın FFP korkusu bitiyor!

Bunu halletmeliyiz, yoksa elimizden oyuncu çıkarmak zorundayız''demişti.

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Galatasaray'ın FFP korkusu bitiyor!

Diagne'yi bir türlü satamayan sarı-kırmızılı kulüpte Donk'a Dubai'den teklif gelirken, Nagatomo'ya da Fiorentina'nın ilgisi var.

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