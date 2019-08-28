Galatasaray'ın FFP korkusu bitiyor!
Galatasaray UEFA'nın kararı üzerine oyuncu satmadan oyuncu alamıyor. FFP kuralına takılan Galatasaray'ın 2 yıldır zorlu bir süreçten geçiyordu. Söz konusu kural gereği transfer yapmak için Diagne'yi satmaya çalışan Galatasaray'a müjdeli
Galatasaray UEFA'nın kararı üzerine oyuncu satmadan oyuncu alamıyor. FFP kuralına takılan Galatasaray'ın 2 yıldır zorlu bir süreçten geçiyordu. Söz konusu kural gereği transfer yapmak için Diagne'yi satmaya çalışan Galatasaray'a müjdeli bir haber geldi. Sarı kırmızılılar FFP kuralından satış yapmadan kurtulacak. İşte son gelişmeler...
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim 1-1 biten Konyaspor maçının ardından "Financial Fair-Play anlaşmamıza göre şu anda 2,5 milyon Euro civarında eksiğimiz var.