Galatasaray'ın gizli planı Fransız yıldız...
Arda Turan, Oğulcan Çağlayan, Omar Elabdellaoui, Kerem Aktürkoğlu, Fatih Öztürk ve Emre Kılınç gibi isimleri kadrosuna katarak yeni sezon öncesi daha da iddialı bir kadro oluşturan Galatasaray, orta saha transferine yönelmişti.
Arda Turan, Oğulcan Çağlayan, Omar Elabdellaoui, Kerem Aktürkoğlu, Fatih Öztürk ve Emre Kılınç gibi isimleri kadrosuna katarak yeni sezon öncesi daha da iddialı bir kadro oluşturan Galatasaray, orta saha transferine yönelmişti.
Kadrosunda Taylan Antalyalı, Ryan Donk ve Younes Belhanda olmak üzere yalnızca 3 merkezi orta sahası bulunan sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Fatih Terim, en az 2 transferi işaret etmişti.
İLK TAKVİYE ETEBO! Stoke City'de forma giyen Oghenekaro Etebo'yu kiralık olarak kadrosuna katan Galatasaray, ilk takviyesini gerçekleştirdi.
Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Oghenekaro Peter Etebo ve kulübü Stoke City Football Club Limited ile oyuncunun 2020-2021 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 675.000 Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir."