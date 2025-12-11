  1. Anasayfa
  4. Galatasaray'ın gol makinesinden taraftara ayrılık mesajı

Galatasaray'da özellikle yaşadığı sakatlık, eski eşi Wanda Nara ile olan olaylı boşanma süreci ve Victor Osimhen'in kadroya katılmasının ardından bir türlü eski performansını yakalayamayan Mauro Icardi sarı-kırmızılı taraftara "Beni birkaç ay daha izleme şansınız var" açıklamasıyla sarı kırmızılı camiaya veda sinyalini verdi...

Kaynak: Haber3.com Haber Merkezi
2022 yılında transfer olduğu Galatasaray'da taraftarın gönlüne taht kuran Mauro Icardi'den sürpriz bir ayrılık mesajı geldi. 

Galatasaray’da sözleşme krizi yaşayan ve eski formundan uzak olan Arjantinli golcü Mauro Icardi son haftalarda yaşanan sözleşme problemi ve performans düşüşüyle gündemdeyken Galatasaray taraftarına dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Arjantinli yıldız, "Beni birkaç ay daha izleme şansınız var. Tadını çıkarın; çünkü sonra beni özleyeceksiniz. Sözleşmem bittiğinde başım dik bir şekilde ayrılacağım. Ve diyelim ki daha erken ayrıldım, bu karar yüzde 100 benim kararım olacak, kimsenin değil" dedi.

Icardi de yaşanan gelişmelerin ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yaptı. Icardi paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

