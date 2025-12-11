Galatasaray'ın gol makinesinden taraftara ayrılık mesajı
Galatasaray'da özellikle yaşadığı sakatlık, eski eşi Wanda Nara ile olan olaylı boşanma süreci ve Victor Osimhen'in kadroya katılmasının ardından bir türlü eski performansını yakalayamayan Mauro Icardi sarı-kırmızılı taraftara "Beni birkaç ay daha izleme şansınız var" açıklamasıyla sarı kırmızılı camiaya veda sinyalini verdi...
Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Arjantinli yıldız, "Beni birkaç ay daha izleme şansınız var. Tadını çıkarın; çünkü sonra beni özleyeceksiniz. Sözleşmem bittiğinde başım dik bir şekilde ayrılacağım. Ve diyelim ki daha erken ayrıldım, bu karar yüzde 100 benim kararım olacak, kimsenin değil" dedi.
