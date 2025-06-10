Galatasaray'ın gözü Fenerbahçe'nin yıldızında! İlk temas kuruldu

BEKLENTİ 10 MİLYON EURO

Paris Saint-Germain'in ise Slovak stoper için beklentisinin 10 milyon Euro olduğu yazıldı.

Galatasaray'ın Skriniar ile de bir aracı ile temasa geçtiği ve şartlarını sorduğu kaydedildi. Skriniar'in maaş beklentisinin ise 12 milyon Euro olduğu ve bu rakamın deneyimli oyuncunun Galatasaray'a transferi için bir engel olabileceği belirtildi.