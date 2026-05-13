Galatasaray'ın milli yıldızına dev zam: Maaşı Barış Alper'le eşitlenecek
Galatasaray’da performansıyla dikkatleri üzerine çeken milli kaleci Uğurcan Çakır'ın yıllık 110 milyon TL olan maaşına zam yapılacağı öğrenildi. Çakır'ın yıllık ücreti, takım arkadaşı Barış Alper'le eşitlenecek.
Trendyol Süper Lig’de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray’da, kaleyi devraldıktan sonra Fernando Muslera’nın yokluğunu aratmayan Uğurcan Çakır için yönetim harekete geçti. Sergilediği performansla Avrupa’nın dev isimlerini geride bırakan milli kaleci, yazın düzenlenecek Dünya Kupası öncesi yeni sözleşme ile ödüllendirilecek.
Sabah gazetesinin haberein göre, Başkan Dursun Özbek’in talimatıyla başlatılan çalışmada, Uğurcan’ın mevcut 110 milyon TL’lik (yaklaşık 2 milyon euro) garanti ücretinin, Barış Alper Yılmaz ile aynı seviyeye getirilmesi hedefleniyor. Yapılacak zamla birlikte deneyimli kalecinin yıllık kazancı 200 milyon TL (3 milyon 750 bin euro) seviyesine yükselecek.
Uğurcan Çakır sadece ekonomik olarak değil, saha içindeki liderliğiyle de taltif edilecek. Yeni sezonda takımdan yaşanması beklenen muhtemel ayrılıkların ardından, Uğurcan’ın ikinci veya üçüncü kaptanlık görevine getirilmesi planlanıyor.
30 yaşındaki file bekçisinin bu yükselişinin arkasında ise yoğun bir çalışma temposu yatıyor. İstanbul’daki evinin bir katını spor salonuna çeviren Uğurcan, kulüp antrenmanlarının yanı sıra özel antrenörüyle her günü çift idman yaparak tamamlıyor.