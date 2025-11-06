Galatasaray'ın milli yıldızından kötü haber: Devreyi kapattı!
Galatasaray'da kasık fıtığı teşhisi konulan Yunus Akgün'ün ameliyat olmasına karar verildi. Milli futbolcu 2 ay sahalardan uzak kalacak.
Galatasaray'da sakatlığı bulunan Yunus Akgün'ün son durumu belli oldu. Kasık fıtığı tespit edilen ve Ajax deplasmanına götürülmeyen Yunus Akgün için ameliyat kararı alındı.
1 / 4
Kasık fıtığı teşhisi konulan Yunus’un çok şiddetli ağrı şikayeti nedeniyle ameliyat olmasına karar verildi.
2 / 4
Yunus’un 6-8 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Milli yıldızın geri dönüş süresi uzarsa ligde ilk yarıyı kapatacak.
3 / 4
Yunus Akgün'ün kaçırması muhtemel maçlar:
Kocaelispor
Gençlerbirliği
Union Saint-Gilloise
Fenerbahçe
Samsunspor
Monaco
4 / 4