Galatasaray'ın milli yıldızından kötü haber: Devreyi kapattı!

Galatasaray'da kasık fıtığı teşhisi konulan Yunus Akgün'ün ameliyat olmasına karar verildi. Milli futbolcu 2 ay sahalardan uzak kalacak.

Galatasaray'ın milli yıldızından kötü haber: Devreyi kapattı! - Resim: 1

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Yunus Akgün'ün son durumu belli oldu. Kasık fıtığı tespit edilen ve Ajax deplasmanına götürülmeyen Yunus Akgün için ameliyat kararı alındı.

Galatasaray'ın milli yıldızından kötü haber: Devreyi kapattı! - Resim: 2

Kasık fıtığı teşhisi konulan Yunus’un çok şiddetli ağrı şikayeti nedeniyle ameliyat olmasına karar verildi.

Galatasaray'ın milli yıldızından kötü haber: Devreyi kapattı! - Resim: 3

Yunus’un 6-8 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Milli yıldızın geri dönüş süresi uzarsa ligde ilk yarıyı kapatacak.

Galatasaray'ın milli yıldızından kötü haber: Devreyi kapattı! - Resim: 4

Yunus Akgün'ün kaçırması muhtemel maçlar:

Kocaelispor
Gençlerbirliği
Union Saint-Gilloise
Fenerbahçe
Samsunspor
Monaco

