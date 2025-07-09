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  4. Galatasaray'ın Osimhen için yaptığı teklif ortaya çıktı: Dudak uçuklatan rakam!

Galatasaray'ın Osimhen için yaptığı teklif ortaya çıktı: Dudak uçuklatan rakam

Galatasaray, geçtiğimiz sezon takımda kiralık olarak forma giyen Nijeryalı golcü Victor Osimhen için kulübü Napoli’ye 75 milyon Euro bonservis teklif etti.

Galatasaray'ın Osimhen için yaptığı teklif ortaya çıktı: Dudak uçuklatan rakam - Resim: 1

Trendyol Süper Lig Şampiyonu Galatasaray'da kiralık olarak forma giyerek Süper Lig'te Gol Kralı olan Victor Osimhen'in transferinde sürpriz bir gelişme yaşandı. 

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Galatasaray'ın Osimhen için yaptığı teklif ortaya çıktı: Dudak uçuklatan rakam - Resim: 2

Galatasaray formasıyla Süper Lig'te 41 maçta 37 gol atıp, 8 asist yapan Osimhen'i yeniden kadrosuna katmak isteyen Galatasaray'ın Napoli'ye akılalmaz bir teklifte bulunduğu ortaya çıktı.

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Galatasaray'ın Osimhen için yaptığı teklif ortaya çıktı: Dudak uçuklatan rakam - Resim: 3

Galatasaray’da geçtiğimiz sezon kazanılan şampiyonluğun mimarlarından birisi olan Victor Osimhen’in transferinin çözülmesi an meselesi.

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Galatasaray'ın Osimhen için yaptığı teklif ortaya çıktı: Dudak uçuklatan rakam - Resim: 4

Galatasaray, Napoli’nin Osimhen için istediği 75 milyon Euro’yu ödemeyi kabul etti.

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