Galatasaray'ın Osimhen için yaptığı teklif ortaya çıktı: Dudak uçuklatan rakam
Galatasaray, geçtiğimiz sezon takımda kiralık olarak forma giyen Nijeryalı golcü Victor Osimhen için kulübü Napoli’ye 75 milyon Euro bonservis teklif etti.
Trendyol Süper Lig Şampiyonu Galatasaray'da kiralık olarak forma giyerek Süper Lig'te Gol Kralı olan Victor Osimhen'in transferinde sürpriz bir gelişme yaşandı.
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Galatasaray formasıyla Süper Lig'te 41 maçta 37 gol atıp, 8 asist yapan Osimhen'i yeniden kadrosuna katmak isteyen Galatasaray'ın Napoli'ye akılalmaz bir teklifte bulunduğu ortaya çıktı.
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Galatasaray’da geçtiğimiz sezon kazanılan şampiyonluğun mimarlarından birisi olan Victor Osimhen’in transferinin çözülmesi an meselesi.
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Galatasaray, Napoli’nin Osimhen için istediği 75 milyon Euro’yu ödemeyi kabul etti.
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