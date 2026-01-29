Galatasaray'ın Sultanları Stuttgart'ı ezip geçti!
Galatasaray Futbol Takımı'nın Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City'e 2-0 mağlup olduğu gecede Galatasaray Daikin 2026 CEV Kupası play-off turu ilk maçında Stuttgart'ı 3-1 mağlup etti.
Kaynak: DHA
Galatasaray Daikin, 2026 CEV Kupası play-off turu ilk maçında sahasında Almanya'nın Allianz MTV Stuttgart takımını 3-1 (25-12, 21-25, 25-16, 25-10) mağlup etti.
1 / 3
Bu karşılaşmanın rövanşı 4 Şubat'ta Almanya'da oynanacak.
2 / 3
Galatasaray Daikin'in turu geçebilmesi için ikinci karşılaşmadan kazanacağı en az iki set veya her türlü galibiyet yeterli olacak.
3 / 3