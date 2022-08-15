Galatasaray'ın transfer listesindeki yeni isim belli oldu
Galatasaray, takımdan ayrılma olasılığı olan Danimarkalı stoper Victor Nelsson'un yerine stoper arayışlarına devam ediyor. Sarı-kırmızılıların Djurgarden formasını giyen İsveçli Isak Hien ile bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.
Savunma hattını takviyelerle güçlendirmek isteyen Galatasaray, Danimarkalı stoper Victor Nelsson'un ayrılık ihtimali sonrası birden fazla ismi kadrosuna katma kararı aldı.
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Marcao ve olası Nelsson satışı sonrası önemli bonservis gelirleri elde edecek olan sarı-kırmızılı takım yine potensiyelli bir oyuncuya yöneldi. Bu oyuncunun Djurgarden forması giyen Isak Hien olduğu belirtildi.
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İsveç basınından SportExpressen'in haberine göre; sarı-kırmızılılar, oyuncunun menajerleriyle bir görüşme gerçekleştirdi.
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İsveç basınından SportExpressen'in haberine göre; sarı-kırmızılılar, oyuncunun menajerleriyle bir görüşme gerçekleştirdi.
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