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  3. 01 Temmuz 2020 14:25

Galatasaray'ın yeni golcüsünü duyurdular!

Son olarak Süper Lig'in 29. haftasında Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelen Galatasaray, müsabakadan 1-1'lik eşitlikle ayrılmıştı.

Galatasaray'ın yeni golcüsünü duyurdular!

Son olarak Süper Lig'in 29. haftasında Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelen Galatasaray, müsabakadan 1-1'lik eşitlikle ayrılmıştı.

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Galatasaray'ın yeni golcüsünü duyurdular!

Bu skorla beraber şampiyonluk potasından bir hayli uzaklaşan Cimbom, ilk 3 sıra içinde yer alarak Şampiyonlar Ligi vizesi almak istiyor.

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Galatasaray'ın yeni golcüsünü duyurdular!

Yaşanan bu gelişmelerle beraber transfer için de çalışmalarına başlayan Galatasaray'ın, önceliğini genç ve yetenekli, gelecek vadeden isimlere yönelttiği belirtiliyor.

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Galatasaray'ın yeni golcüsünü duyurdular!

Sezonun sona ermesiyle beraber büyük bir revizyona gitmesi beklenilen Galatasaray'ın, bu kez rotasını komşuya, Bulgaristan'a çevirdiği aktarıldı.

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