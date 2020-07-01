Galatasaray'ın yeni golcüsünü duyurdular!
Son olarak Süper Lig'in 29. haftasında Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelen Galatasaray, müsabakadan 1-1'lik eşitlikle ayrılmıştı.
Son olarak Süper Lig'in 29. haftasında Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelen Galatasaray, müsabakadan 1-1'lik eşitlikle ayrılmıştı.
Bu skorla beraber şampiyonluk potasından bir hayli uzaklaşan Cimbom, ilk 3 sıra içinde yer alarak Şampiyonlar Ligi vizesi almak istiyor.
Yaşanan bu gelişmelerle beraber transfer için de çalışmalarına başlayan Galatasaray'ın, önceliğini genç ve yetenekli, gelecek vadeden isimlere yönelttiği belirtiliyor.