Galatasaray'ın yeni kalecisi kim olacak?
Galatasaray'da Muslera'nın sakatlığı sonrası yeni kaleci arayışları hız kesmeden başlarken yıldız eldivenden sarı kırmızılıları şoke edecek açıklama geldi.
Galatasaray'da Muslera'nın sakatlığı sonrası yeni kaleci arayışları hız kesmeden başlarken yıldız eldivenden sarı kırmızılıları şoke edecek açıklama geldi.
Kovid-19 pandemisinin ardından verilen ara sonrası Galatasaray, Çaykur Rizespor'a deplasmanda 2-0 mağlup olmuştu.
Galatasaray'ın Rize deplasmanında aldığı mağlubiyetten çok Fernando Muslera'nın sakatlığı gündem olmuştu.