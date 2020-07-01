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  3. 01 Temmuz 2020 14:25

Galatasaray'ın yeni kalecisi kim olacak?

Galatasaray'da Muslera'nın sakatlığı sonrası yeni kaleci arayışları hız kesmeden başlarken yıldız eldivenden sarı kırmızılıları şoke edecek açıklama geldi.

Galatasaray'ın yeni kalecisi kim olacak?

Galatasaray'da Muslera'nın sakatlığı sonrası yeni kaleci arayışları hız kesmeden başlarken yıldız eldivenden sarı kırmızılıları şoke edecek açıklama geldi.

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Galatasaray'ın yeni kalecisi kim olacak?

Kovid-19 pandemisinin ardından verilen ara sonrası Galatasaray, Çaykur Rizespor'a deplasmanda 2-0 mağlup olmuştu.

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Galatasaray'ın yeni kalecisi kim olacak?

Galatasaray'ın Rize deplasmanında aldığı mağlubiyetten çok Fernando Muslera'nın sakatlığı gündem olmuştu.

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Galatasaray'ın yeni kalecisi kim olacak?

Çaykur Rizespor'dan Milan Skoda ile girdiği mücadele sonrası kaval kemiğinde kırık meydana gelen Fernando Muslera ambulansla sahayı terk etmişti.

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