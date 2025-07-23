Galatasaray'ın yıldızı Davinson Sanchez'den transfer söylentilerine yanıt

'ONLAR BİZİM OYUNUMUZUN BİR PARÇASI GİBİLER'

Galatasaray taraftarının desteğinden ötürü gururlu olduğunu ifade eden Davinson Sanchez, “Bana anlatıldığı gibi, geldiğimden beri yaşadığım gibi çok farklı bir taraftara sahibiz gerçekten. Bunu gelmeden, burada görmeden anlaşılacak bir şey değil. Onlar bizim oyunumuzun bir parçası gibiler. Bu yüzden müteşekkiriz kendilerine ve gururluyuz böyle bir taraftara sahip olduğumuz için. Çünkü her zaman tutkularını hissediyoruz. Bu sezonda umarım şimdiye kadar yaptıklarının daha fazlasını, belki iki katını destek versinler. Rakiplere öyle baskı kuralım, onların desteklerini hissedelim ve beraber ilerleyelim" dedi.