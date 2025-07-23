Galatasaray'ın yıldızı Davinson Sanchez'den transfer söylentilerine yanıt
Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez, hakkında çıkan transfer iddialarına yanıt verdi.
Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'nın Windischgarsten bölgesinde devam eden Galatasaray'da 29 yaşındaki Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Sezona tekrardan dönmekten dolayı mutlu olduğunu dile getiren Davinson Sanchez, “Tekrardan sezona başlamış olmaktan çok mutluyum. İşimiz bu ve çok sevdiğim bir işi yapıyorum. O yüzden tekrar başlamış olmaktan çok mutluyum. Bunu kendimi huzurlu hissettiğim yerde yapıyorum. Geçen sene hem hedeflerime ulaştığımı hem de çok iyi insanlar tanıdığımı düşünüyorum. Bana yardımcı olan ve kendimi yakın hissettiğim insanlardı. Bu sayede en iyi halime yaklaştığımı hissediyorum" diye konuştu.
'BİR TEK AVRUPA EKSİK KALDI'
Sezon başında koydukları hedef doğrultusunda istediklerini aldıklarını ifade eden Sanchez, “Sezon başına üç tane hedef koymuştum. İki tanesine ulaşmayı başardık. Bu yüzden mutluyuz ve bu süreç içerisinde de istediğimizi küçük küçük inşa ettik. Kendimizi geliştirdik diye düşünüyorum. Bir tek Avrupa eksik kaldı aslında. İlerlemek için şansımız da vardı, daha iyi şeyler yapmak için de şansımız vardı fakat başaramadık. Ama genel olarak baktığımızda, hem kendi adıma hem grup adına mutlu olduğumuzu söyleyebilirim" yorumlarında bulundu.
'TARAFTAR DEDİĞİNİZ ŞEY TRİBÜNLERİN KALBİ'
Kulüp ve taraftarlar arasında sıkı bir ilişki olmasının önemine değinen Kolombiyalı savunmacı, sözlerine şöyle devam etti:
“Bütün kulüplerde olduğu gibi taraftarlar çok önemlidir fakat bazı yerlerde, bazı kulüplerde bu çok daha net bir şekilde bellidir. Taraftarın varlığı kulüplerde ve taraftarlar arasında sıkı bir ilişki olması gerçekten çok önemli. Çünkü taraftar dediğiniz şey tribünlerin kalbi. Size destek veren, kendinize güvenmenize yardımcı olan… Dolayısıyla sadece iyi performans değil, onları mutlu etmek için de oynuyor oluyorsunuz sahaya çıktığınız zaman."
'ONLAR BİZİM OYUNUMUZUN BİR PARÇASI GİBİLER'
Galatasaray taraftarının desteğinden ötürü gururlu olduğunu ifade eden Davinson Sanchez, “Bana anlatıldığı gibi, geldiğimden beri yaşadığım gibi çok farklı bir taraftara sahibiz gerçekten. Bunu gelmeden, burada görmeden anlaşılacak bir şey değil. Onlar bizim oyunumuzun bir parçası gibiler. Bu yüzden müteşekkiriz kendilerine ve gururluyuz böyle bir taraftara sahip olduğumuz için. Çünkü her zaman tutkularını hissediyoruz. Bu sezonda umarım şimdiye kadar yaptıklarının daha fazlasını, belki iki katını destek versinler. Rakiplere öyle baskı kuralım, onların desteklerini hissedelim ve beraber ilerleyelim" dedi.