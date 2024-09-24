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  4. Galatasaray'ın çiçeği burnunda yıldızına dünya devi talip oldu

Galatasaray'ın yıldızı Osimhen'e dünya devi talip oldu

Juventus, Galatasaray’da kiralık olarak forma giyen Napoli’nin yıldız golcüsü Victor Osimhen için harekete geçti.

Galatasaray'ın yıldızı Osimhen'e dünya devi talip oldu - Resim: 1

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Juventus, Napoli'nin yıldız oyuncusu Victor Osimhen'i transfer etmek için hazırlık yapıyor.

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Galatasaray'ın yıldızı Osimhen'e dünya devi talip oldu - Resim: 2

Serie A devi Juventus'un sezon sonunda Napoli'ye 75 milyon Euro ödemeye hazır olduğu ve oyuncunun Galatasaray'daki performansını yakından takip ettiği belirtildi.

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Galatasaray'ın yıldızı Osimhen'e dünya devi talip oldu - Resim: 3

Juventus'un, Osimhen’in Galatasaray'da sezon sonuna kadar göstereceği performansa göre resmi adımlar atacağı bildirildi.

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Galatasaray'ın yıldızı Osimhen'e dünya devi talip oldu - Resim: 4

Osimhen, sezon sonuna kadar kiralık olarak Galatasaray forması giyiyor.

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