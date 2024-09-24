Galatasaray'ın yıldızı Osimhen'e dünya devi talip oldu
Juventus, Galatasaray’da kiralık olarak forma giyen Napoli’nin yıldız golcüsü Victor Osimhen için harekete geçti.
İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Juventus, Napoli'nin yıldız oyuncusu Victor Osimhen'i transfer etmek için hazırlık yapıyor.
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Serie A devi Juventus'un sezon sonunda Napoli'ye 75 milyon Euro ödemeye hazır olduğu ve oyuncunun Galatasaray'daki performansını yakından takip ettiği belirtildi.
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Juventus'un, Osimhen’in Galatasaray'da sezon sonuna kadar göstereceği performansa göre resmi adımlar atacağı bildirildi.
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Osimhen, sezon sonuna kadar kiralık olarak Galatasaray forması giyiyor.
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