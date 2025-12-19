Galatasaraylı taraftara ayrılık mesajı yayınlayan Icardi'den yeni açıklama

Onların bir kelime bile söylemeden düşüşlerini izlemekten daha mükemmel bir adalet yoktur. Ve gerçek ortaya çıktığında ne grupları ne söyledikleri ne de cesaretleri kaldı. Birleşik olduklarında güçlü olduklarını sanmışlardı. Gerçek onları sıçanlar gibi ayırdı. Birbirlerini savunuyorlardı... ta ki yalnız kurtulmak zorunda kalana kadar. Konuşurken büyüdüler ama kanıt gerektiğinde küçüldüler. Ben tartışmadım. Aslan sırtlanlarla tartışmaz, onları birbirleriyle kavga etmeye bırakır. Çünkü son her zaman aynıdır: Sahtekârlar birbirlerini yer.