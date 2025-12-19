Galatasaraylı taraftara ayrılık mesajı yayınlayan Icardi'den yeni açıklama
Galatasaray'da özellikle yaşadığı sakatlık, eski eşi Wanda Nara ile olan olaylı boşanma süreci ve Victor Osimhen'in kadroya katılmasının ardından bir türlü eski performansını yakalayamayan son olarak da "Beni birkaç ay daha izleme şansınız var" diyerek ayrılık sinyali veren Mauro Icardi'nin yeni açıklamaları olay oldu.
2022 yılında transfer olduğu Galatasaray’da sözleşme krizi yaşayan ve eski formundan uzak olan Arjantinli golcü Mauro Icardi son haftalarda yaşanan sözleşme problemi ve performans düşüşüyle gündemdeyken önce ayrılık sinyali verdiği açıklaması ardından da yaptığı yeni açıklamasındaki ''Aslan sırtlanlarla tartışmaz'' ifadeleri olay oldu.
Geçtiğimiz günlerde "Beni birkaç ay daha izleme şansınız var. Tadını çıkarın; çünkü sonra beni özleyeceksiniz. Sözleşmem bittiğinde başım dik bir şekilde ayrılacağım. Ve diyelim ki daha erken ayrıldım, bu karar yüzde 100 benim kararım olacak, kimsenin değil" açıklamasıyla ayrılık ateşini yakan Mauro Icardi'den yeni bir açıklama daha geldi.
Icardi açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
“Bugün birlikte zarar vermek için çalışıyorlardı, gürültünün onları koruduğuna ikna olmuşlardı. Bugün kim önce kurtulur diye yarışıyorlar. Sorun asla ben değildim. Sorun, gerçek tek başına yürümeye başladığında suçlayacak kimse kalmamalarıydı. Ben yoluma devam ettim. Siz geride kaldınız, artık ayakta duramayan yalanları sürdürmek için birbirinizle kavga ederek. Çünkü son her zaman aynıdır: Sahtekârlar birbirlerini yer.
Onların bir kelime bile söylemeden düşüşlerini izlemekten daha mükemmel bir adalet yoktur. Ve gerçek ortaya çıktığında ne grupları ne söyledikleri ne de cesaretleri kaldı. Birleşik olduklarında güçlü olduklarını sanmışlardı. Gerçek onları sıçanlar gibi ayırdı. Birbirlerini savunuyorlardı... ta ki yalnız kurtulmak zorunda kalana kadar. Konuşurken büyüdüler ama kanıt gerektiğinde küçüldüler. Ben tartışmadım. Aslan sırtlanlarla tartışmaz, onları birbirleriyle kavga etmeye bırakır. Çünkü son her zaman aynıdır: Sahtekârlar birbirlerini yer.