Galatasaraylı yıldız isimden ayrılık kararı
Galatasaray'da forma giyen Faslı yıldız Hakim Ziyech'in takımdan ayrılmak istediği iddia edildi.
Süper Lig'de zirvede yer alan Galatasaray, ara transfer dönemi için çalışmalarına devam ediyor.
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Sarı-kırmızılı ekipte devre arası transfer döneminin, hem yeni transferler hem de ayrılacak oyuncularla birlikte oldukça hareketli geçmesi bekleniyor.
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Ocak ayında takımdan ayrılacak ilk ismin Hakim Ziyech olacağı iddia edildi.
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Daily Sports'ta yer alan habere göre; Okan Buruk'un planları arasında yer almadığının farkında olan Ziyech, Afrika Uluslar Kupası öncesinde bir değişiklik arayışında.
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