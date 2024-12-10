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Galatasaraylı yıldız isimden ayrılık kararı

Galatasaray'da forma giyen Faslı yıldız Hakim Ziyech'in takımdan ayrılmak istediği iddia edildi.

Galatasaraylı yıldız isimden ayrılık kararı - Resim: 1

Süper Lig'de zirvede yer alan Galatasaray, ara transfer dönemi için çalışmalarına devam ediyor.

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Galatasaraylı yıldız isimden ayrılık kararı - Resim: 2

Sarı-kırmızılı ekipte devre arası transfer döneminin, hem yeni transferler hem de ayrılacak oyuncularla birlikte oldukça hareketli geçmesi bekleniyor.

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Galatasaraylı yıldız isimden ayrılık kararı - Resim: 3

Ocak ayında takımdan ayrılacak ilk ismin Hakim Ziyech olacağı iddia edildi.

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Galatasaraylı yıldız isimden ayrılık kararı - Resim: 4

Daily Sports'ta yer alan habere göre; Okan Buruk'un planları arasında yer almadığının farkında olan Ziyech, Afrika Uluslar Kupası öncesinde bir değişiklik arayışında.

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