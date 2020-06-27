Gecenin yıldızı Burak Yılmaz oldu
Şampiyonlar Ligi şansını sürdürmek için kazanmak zorunda olan Beşiktaş, 29. haftanın açılış maçında düşme hattındaki Konyaspor’u 3-0'la aşarken Vodafone Park'ta oynanan mücadeleye damga vuran Burak Yılmaz, 1 gol, 2 asistle maçın yıldızı oldu.
Karşılaşmanın 40. dakikasında attığı şık golle takımını öne geçirirken diğer iki golde de asist yapan isim oldu.
9 MAÇTA 8 GOL Sergen Yalçın göreve geldikten sonra Beşiktaş'taki performansını katlayan ve 9 maçta 8 golün altına imza atan Burak Yılmaz, Konyaspor karşısında attığı golle de adeta parmak ısırttı. Ayrıca Burak Yılmaz, bu sezon Beşiktaş formasıyla 7 asistle ulaştı.