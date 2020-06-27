Gecenin yıldızı Burak Yılmaz oldu

YENİ BİR REKOR KIRDI Milli oyuncu, 2013-2014 sezonun Galatasaray adına yaptığı 6 asisti geçerek yeni bir rekor kırmış oldu. Burak Yılmaz, 1 gol, 2 asistlik performansıyla sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri oldu. İşte o paylaşımlar...