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  3. 27 Haziran 2020 09:56

Gecenin yıldızı Burak Yılmaz oldu

Şampiyonlar Ligi şansını sürdürmek için kazanmak zorunda olan Beşiktaş, 29. haftanın açılış maçında düşme hattındaki Konyaspor’u 3-0'la aşarken Vodafone Park'ta oynanan mücadeleye damga vuran Burak Yılmaz, 1 gol, 2 asistle maçın yıldızı oldu.

Gecenin yıldızı Burak Yılmaz oldu

Beşiktaş'ın Süper Lig'de Konyaspor ile oynadığı maça Burak Yılmaz damgasını vurdu.  

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Gecenin yıldızı Burak Yılmaz oldu

Karşılaşmanın 40. dakikasında attığı şık golle takımını öne geçirirken diğer iki golde de asist yapan isim oldu.   

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Gecenin yıldızı Burak Yılmaz oldu

9 MAÇTA 8 GOL Sergen Yalçın göreve geldikten sonra Beşiktaş'taki performansını katlayan ve 9 maçta 8 golün altına imza atan Burak Yılmaz, Konyaspor karşısında attığı golle de adeta parmak ısırttı. Ayrıca Burak Yılmaz, bu sezon Beşiktaş formasıyla 7 asistle ulaştı. 

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Gecenin yıldızı Burak Yılmaz oldu

YENİ BİR REKOR KIRDI Milli oyuncu, 2013-2014 sezonun Galatasaray adına yaptığı 6 asisti geçerek yeni bir rekor kırmış oldu. Burak Yılmaz, 1 gol, 2 asistlik performansıyla sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri oldu. İşte o paylaşımlar...     

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