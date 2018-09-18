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  3. 18 Eylül 2018 19:00

Geçmişten günümüze Şampiyonlar Ligi kazananları!

Geçmişten günümüze Şampiyonlar Ligi kazananları!

Real Madrid | 1956, 1957, 1958,1959, 1960

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Geçmişten günümüze Şampiyonlar Ligi kazananları!

Benfica | 1961, 1962

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Geçmişten günümüze Şampiyonlar Ligi kazananları!

Milan | 1963

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Geçmişten günümüze Şampiyonlar Ligi kazananları!

Inter | 1964, 1965

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